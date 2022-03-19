Türkiye Gazetesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği provakasyonla son buldu. Etkinliğe katılan bir grup, terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atıp polise taşla saldırdı. TOMA'larla gruba müdahale eden ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATTILAR

Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı. Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Etkinlik sonunda, taş atan gruba polis müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılırken, gözaltına alınanlar oldu.

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel'e soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı.

HDP'ye kapatma davasında 60 günlük ek süre Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, partiye esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için 60 günlük ek süre verdi.

CHP ve HDP'den itaatsizlik tahriki PKK’nın siyasî uzantısı HDP elektrik faturaları için sokakta eylem çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da "Faturamı ödemeyeceğim" dedi.

HDP yine tahrik peşinde 6-8 Ekim’de Türkiye’yi yangın yerine çeviren Kandil’in siyasi uzantısı HDP’nin, bu defa elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yaptığı ortaya çıktı.