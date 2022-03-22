Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Rusya-Ukrayna savaşını 25 Şubat’ta video konferans yöntemiyle değerlendiren NATO üyesi ülkelerin liderleri, bu defa yüz yüze bir araya gelecek. Zirvede, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak olan Erdoğan, ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının diplomatik girişimlerine vurgu yapacak ve çözüm önerilerini aktaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Scholz ve İngiltere Başbakanı Johnson’la baş başa görüşme yapmasının planlandığı öğrenildi.

NATO Büyükelçisi'nden çarpıcı açıklama: Putin'in çıkış yolu kalmadı! Putin'in emri ile başlayan Ukrayna işgalinde kayıplar artarken ABD'den çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. ABD'nin eski NATO Büyükelçisi Kurt Volker, Putin'in başarısız Ukrayna işgalinden 'çıkış yolu' olmadığını söyledi.