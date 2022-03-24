Türkiye Gazetesi

Partisinin düzenlediği İzmir programı kapsamında İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni (İZDEDA) ziyaret ederek, depremzedelerle temaslarda bulunan Muharrem İnce, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

‘GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM’ METNİNE ELEŞTİRİ

Altı muhalefet partisi liderinin imzaladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine değinen Muharrem İnce, metinde Atatürk'ün isminin geçmediğini, İstanbul Sözleşmesi'ne değinilmediğini belirtti.

İNCE’DEN ERDOĞAN İTİRAFI

Öte yandan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına değinen İnce, muhalefetin kendine güvenmediğini söyledi. Yıpranma eleştirilerine değinen İnce, “Hiçbiri kendine güvenemiyor, ‘Ben Erdoğan’ı yenerim’ diyemiyor. Ben diyorum, ‘Onu yenerim’ diyorum. Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 20.30'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi için Belçika'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak için Belçika’ya gidecek.

Erdoğan-Rutte görüşmesi sonrası önemli mesaj: AB ile müzakereler başlasın istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, AB üyelik süreci ile ilgili kritik mesaj vererek, artık üyelik müzakerelerinin başlanmasını istediğini belirtti.