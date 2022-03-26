Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına sayılır günler kala oruç ayının olmazsa olmazı pideler ,için fiyat tartışmaları başladı. Birçok yerde geçtiğimiz yıla oranla pide fiyatları oldukça zamlanmış ve buna tepki gösterilmişti. Artan kur ve piyasa dalgalanmalarından etkilenen fırıncılar çözümü fiyatları arttırmakta buluyor.

Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Her şehirde meslek odalarının belirlediği fiyatlar tepki çekerken Kütahya'da alınan karar tepki çekti. Bu karara göre Kütahya'da pide fiyatları en düşük 7, en yüksek 10 tl olacak.

Kütahya Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, kentte 400 gram sade pidenin 7 TL'den, 400 gram susamlı pidenin 8 TL'den, 400 gram yumurtalı-susamlı pidenin ise 10 TL'den satılacağını açıkladı.

'HER ŞEYİN FİYATI YÜZDE 100 ARTTI'

Duran, yaptığı açıklamada, başta un olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin arttığını ifade etti. Duran, "Yılbaşından bugüne yüzde yüzün üzerinde zamlarla karşılaştık. Un fiyatları, kasım ayından bu yana yüzde 140 oranın artış oldu. Akaryakıta yılbaşından bu yana yüzde 300, elektriğe yüzde 80 zam, doğalgaza yüzde 120 zam gledi. Maya fiyatları yüzde 120 arttı. Yağ ve susam fiyatları tavan yaptı. Genel olarak kaktığımız yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Yumurtanın fiyatı da aşırı derecede arttı. Askeri ücret yüzde 50 arttı. Ramazan ayı şimdiden hayırlı olsun. Pidemizi ramazan ayında halkımıza en güzel şekilde sunacağız" şeklinde konuştu.

Duran, Kütahya'da sahurluk hamursuzun fiyatını ise 8 TL'ye olarak belirlendiklerini sözlerine ekledi.

İzmir'de pidenin fiyatı açıklandı İzmir'de pidenin fiyatı belli oldu. 350 gram yumurtalı susamlı pide 6,00 TL olarak satışa sunulacak.

Halk Ekmek'in Ramazan pidesi fiyatı açıklandı Ramazan ayına girmemize sayılı günler kala pide fiyatları belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

Pide fiyatlarına zam gelecek mi? İstanbul için Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! Ramazana sayılı günler kala vatandaşların merak ettiği soruyu İstanbul Ekmek Fırıncıları Esnaf Odası cevapladı. İstanbul'da 2022 yılında Ramazan pidesinin fiyatı 330 gram sade pide için 6 liradan, yumurtalı pide ise 7,5 liradan belirlendi.