Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken Türk askeri geçit vermeden teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşe bölgesinde 3 PKK'lı, Barış Pınarı Bölgesinde ise saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 1 PKK/YPG'li terörtistin askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ/PKK'lı yakalandı MSB, Hudut kartallarımızın, Türkiye'de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını duyurdu.

MSB duyurdu: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG mensubu etkisiz hale getirildi.