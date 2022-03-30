Türkiye Gazetesi

Spor kulüplerinin borç yükü altına girmesi önlenecek, denetim ve şeffaflık getirilecek. Spor kanunu teklifi Meclis Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Teklifi, imza sahibi AK Parti milletvekili Alpay Özalan sundu. Görüşmelere AK Parti'li Kenan Sofuoğlu, MHP'li Saffet Sancaklı ve eski vekil Hamza Yerlikaya gibi milli sporcular da katıldı. 61 maddeden oluşan kanun teklifi, spor kulüplerinde denk bütçeyi hedefliyor. Böylelikle aşırı borçlanmanın önlenmesi amaçlanıyor.

BORÇLANMA ÖNLENECEK

Düzenlemeye göre, kulüpler en fazla bir önceki yılın brüt gelirinin yüzde 10 fazlasına kadar ilave harcama yapılabilecek. Kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulacak. Spor kulüpleri “dernek" vasfından çıkarılıp bakanlık tarafından tescillenecek.

MENAJERLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Menajerlik sistemi de değiştirilecek. Sözleşmeler 2 yılla sınırlandırılacak ve noter tasdikli olacak. Menajerlik ücretine üst sınır getirilecek. Başka bir sözleşme yapanlara cezai yaptırım uygulanacak.

Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçti Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.