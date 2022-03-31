Türkiye Gazetesi

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'nda 6 kattaki odasında DHKP-C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı. Kiraz, yetkililerin yoğun çabasına rağmen odasında silahla vurularak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kiraz, kısa bir süre sonra şehit oldu. İki terörist ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

AVUKAT CÜPBESİ GİYEREK İÇERİ GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kiraz'ın şehit edilmesi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'un ayrı ayrı kapılardan adliyeye girdikleri, bir teröristin ise avukat cübbesi giydiği tespit edildi. Koridorda buluşan teröristlerin, bir avukattan aldıkları silahla Savcı Kiraz'ın odasına yöneldikleri belirlendi. Savcı Kiraz'ın odasında Yunanistan'da bulunan örgüt yöneticileri ile telefon görüşmesi yapan teröristlerin, öldürme talimatı aldıkları da tespit edildi

14 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Başsavcılık olayın ardından DHKP-C yöneticisi 9 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 2 şüpheli gözaltına alınırken, silah temin ettiği belirlenen avukat Murat Canım da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz ve 9'u firari 14 kişiyle ilgili iddianame hazırlandı. Dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Kasım 2018'de görülmeye başlandı. 11 Temmuz 2019'da kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca Savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIMDAN HAPİS CEZASI ALDILAR

Sanıklardan Cengiz Özel 11 yıl 3 ay, Mithat Öztürk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Deniz Özel ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların aldığı cezalar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından 3 Temmuz 2020'de onadı.

Berkin Elvan davasında karar açıklandı Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Berkin Elvan'ın yaralanıp hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık polis memuru F.D. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.