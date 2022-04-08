Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin görevinden alınarak yerine Vahit Kirişçi’nin getirilmesinin ardından bakanlıkta yapılan değişim sürüyor. Bu kapsamda, Resmi Gazete’nin 8 Nisan tarihli 31803. Sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla 4 bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine başka isimler atandı.

4 YENİ BAKAN YARDIMCISI ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Kırıkgece ve Fatih Metin görevden alındı.

Yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran getirildi.

NİHAT PAKDİL KİMDİR?

1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Nihat Pakdil, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktor unvanı aldı. Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik, 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlamasının ardından, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik yaptı.

Nihat Pakdil, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğü yaptı. 1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalıştı. 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1999-2000 yılları arasında da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yaptı.

Nihat Pakdil daha sonra, 2000 yılı mayıs ayı ile 2003 yılı şubat ayları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2003 yılı şubat ayının başında, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak atanan Pakdil, daha önce, yani genel müdür olarak atanmadan önce, üç yıla yakın genel müdür yardımcılığı olarak çalışmış, yine daha öncesinde, iki yıl genel müdür yardımcılığı yapmış ve ilk genel müdür yardımcılığı görevini de Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde yapmıştır.

Pakdil, Mehdi Eker'in Bakanlığı döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

İBRAHİM YUMAKLI KİMDİR?

İbrahim Yumaklı, 1992’de Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1993’te Marshall Boya A.Ş.’de İthalat İşlemleri Uzmanı olarak başladı. 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011’de Al Jazeera Türkiye’ye transfer olan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Cine5 TV’de Genel Müdürlük ve Ocak-Ekim 2016 arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası Yumaklı, 28 Ekim 2016’dan bu yana GÜBRETAŞ üst yönetimindeki görevlerinin yanı sıra İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

1965 yılında Bolu’nun Dörtdivan ilçesi Yukarıdüğer Köyü’nde doğan Veysel Tiryaki, ilkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Bolu'da tamamladı, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.

Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Maliye Bakanlığı'nda Denetim Elemanı olarak görev yapan Tiryaki, kaymakamlık sınavını kazanarak, yeni görevine başladı.

Veysel Tiryaki, 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak Ağaçören (Aksaray), Tufanbeyli (Adana), Hasankeyf (Batman) ve Arhavi (Artvin) ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı.

1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı.

2003 yılında Ankara'ya tayini çıkan Tiryaki, İçişleri Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004 yılının ilk günü Ankara'ya geleli henüz çok kısa bir zaman olmuşken memuriyetten istifa etti ve Ak Parti'den Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu.

29 Mart 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez Ak Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterildi ve Ankara'da en yüksek oy oranı ile tekrar seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde de başarılı olan Tiryaki. üçüncü kez belediye başkanı seçildi. %64 oy alarak önemli bir rekora imza attı.

Evli, üç çocuk babası olan Tiryaki, iyi derecede ingilizce bilmektedir.

EBUBEKİR GİZLİGİDER KİMDİR?

25 Şubat 1979'da Nevşehir'de doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Elmas'tır.

Avukat; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Nevşehir İnsan Haklarını Koruma Derneği ile Kapadokya Çevre ve Kalkınma Derneği Kurucu Üyesidir.

24. Dönemde Nevşehir Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği ile Bangladeş Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Gizligider, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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