Türkiye Gazetesi

İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri evet oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine hayır dedi.

TEVFİK GÖKSU: İSTANBULLU ÖĞRENCİLERİMİZE MÜJDE

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da "ulaşım zammı" protestosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu taşıma araçlarına yaptığı zam, bir grup eylemci tarafından protesto edildi.