Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 958. gününe girdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 7 yıldır evladını beklediğini söyledi.

7 YILDIR HASRET ÇEKİYORUM

Demir, “Oğlum için nöbetteyim, 7 yıldır hasret çekiyorum. HDP oğlumu götürdü, ben de burada nöbetteyim. O gitti huzur da gitti. Sürekli üzüntü, sıkıntı ve gözyaşı döküyorum. 7 yıldır onsuz bayram yapıyoruz. Şimdi tekrar bayram geldi, ben her bayram köşede oturup ağlayarak onun yolunu gözlüyorum. Oğlum, beni görüyor veya duyuyorsan dön gel evine. O kadar sana baktım ben, bunu mu hakkettim? Sen gittin gideli yüzümüz gülmüyor, dön gel seni çok özledik” dedi.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 943. gününde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen aile ile birlikte 280 oldu.

Bakan Soylu güzel haberi verdi: Evlat nöbetinde 35'inci buluşma İçişleri Bakanı Soylu, ikna çalışmaları neticesinde evlat nöbetine katılan ailelerden birinin daha özleminin son bulduğunu duyurdu. Böylelikle evlat nöbetinde 35. buluşma gerçekleşmiş oldu.