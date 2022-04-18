Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki "Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'la normalleşme sürecini samimiyetle sürdürüyoruz. Balkanlar'da yeni gerilimin önüne geçilmesi, istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

İftar davetine katılan Şükriye Tutkun Cumhurbaşkanı’nın tavırlarına hayran kaldı: Erdoğan keşke babam olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Davete pek çok ünlü isim katıldı. Bu isimlerden biri olan şarkıcı Şükriye Tutkun, iftar yemeği sonrası peş peşe paylaşımlar yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavırlarına hayran kaldığını belirtti. Tutkun paylaşımında “Masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim” yazdı.

Hakan Ural’dan eleştirilere cevap: “Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım, bunu da hiç saklamam” Hakan Ural’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti sonrası paylaştığı fotoğraflar bazı kişiler tarafından eleştirildi. Twitter’da çok konuşulan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere programından canlı yayında cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demet Akalın’ın talebini duyunca bakanı hemen yanına çağırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz yıl pandemi kapsamında alınan önlemler gereği uygulanan gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ricada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırarak konuyla ilgili sanatçıları bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılarla iftar yemeğinde buluştu! Ünlü isimler o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına katılanlar arasında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Alişan, Yonca Evcimik gibi pek çok ünlü isim yer aldı. Davete katılan ünlüler içeride yaşananları ve gözlemlerini tek tek anlattı.