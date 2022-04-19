Türkiye Gazetesi

E-Devlet'te yeni uygulama kullanıcılara hizmet için devreye girdi. Buna göre, Rekabet Kurumu uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı duyurdu.

Gündelik veya resmi işlerin kolay ve hızlıca yapılabilmesi için e-devlet sitesi gün geçtikçe daha bir yenileniyor ve güncelleniyor. Öyle ki önceden devlet daierelerinde halledilen birçok iş şuan e devlet üzerinden halledilebiliyor. Evlilik işlerinde, yeni kimlik kartı, başvuru vb birçok iş için e-devlet kolay ve hızlı birçözüm yolu haline geldi.

Zaman geçtikçe yenilenen ve hizmet yelpazesini arttıran e-devlet'e yeni bir özellik geldi. Bu özelliği Rekabet Kurumu duyurdu. Kurum, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığını açıkladı.

REKABET KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurumu internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik' kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir."

E-DEVLET'İN HİZMETLERİ BİTMİYOR

Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan e-Devlet ile birçok devlet kurumunda ve özel kurumda oluşan uzun kuyruklar tarih oldu. Gelen son yenilik ile birlikte bankaya gitmeye ihtiyaç duymadan bazı işlemler e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Buna göre e-Devlet'te kullanıma sunulan yeni hizmet ile varisler, bankalara gitmeden miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa öğrenebilecekler.

DERNEK ÜYELİĞİ DAHİ YAPILABİLİYOR

E-devlet'e geçtiğimiz Ocak ayında gelen bir diğer özellik ise dernek üyeliği başvurusu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bulunmuştu. Bakanlık, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu belirtmiş e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı duyurmuştu. E-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

Evlenecek çiftlere müjde: Çeyiz hesabı ile devletten 32 bin liralık destek 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devletten maddi destek geliyor. 'Çeyiz hesabı' ile kişi başı 16 bin liraya varan destek, iki tarafın da başvurması halinde iki katına çıkabiliyor. Bunun için evlenecek çiftin uyması gereken bazı kriterler bulunuyor. Kriterlere uyan çiftler, toplamda 32 bin liraya kadar devletten çeyiz hesabı desteği alabilecekler.

e-Devlet'ten yeni uygulama: 'Haksız fiyat artışı' anında şikayet edilebilecek e-Devlet'te sunulan yeni uygulama ile vatandaşlar üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerdeki haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli durumlarda idari para cezası kararı aldırmak için e-Devlet Kapısı üzerinden şikayette bulunabilecekler.

e-Devlet'ten yeni hizmet: Bankaya gitme devri sona eriyor e-Devlet'te kullanıma sunulan yeni hizmet ile varisler, bankalara gitmeden miras bırakan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu varsa öğrenebilecekler.