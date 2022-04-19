Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle,

"Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. (Suriyelilerin bayram ziyaretleri) Bayram gidişine müsaade etmeme kısıtımız var. Bu insanlar elbette gidecek. Çalışmalarımız var."

“Türkiye’de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır."

“Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtımız var."

“2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir.”

“(Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiası) Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalışıyor."