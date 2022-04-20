Türkiye Gazetesi

Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servisine hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 36 yaşındaki Cengiz Yiğit için Bursa Adalet Sarayı bahçesinde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bozdağ’ın katıldığı törende şehide Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan 7 infaz koruma memuruna acil şifa dilekleri iletildi.

“AİLESİNE ŞEHİT AİLESİ OLMA ONURUNU VERDİ”

Şehitlik mertebesinin önemini vurgulayan Bozdağ, "İnancımız gereği biliyoruz ki şehitler ölmez. Onlar diridirler. Allah onları kendi lütfuyla ayrı bir ikrama tabi tutar. Şehitlik, Peygamber'in, peygamberlerin gıpta ettiği bir makamdır. Allah böylesi büyük bir makamı, şerefi, şehidimize bahşetti ve onun ailesine de şehit ailesi olma onurunu verdi." dedi. Bozdağ, saldırıda yaralanan infaz koruma memurlarının tedavilerinin sürdüğünü, sağlık durumlarının olduğunu aktardı.

“İNFAZ KORUMA MEMURLARIMIZ BU EMANETİ KORUYAN GÖREVLİLERDİR”

İnfaz koruma memurlarının büyük bir özveri ve fedakarlıkla vazifelerini ifa ettiğini dile getiren Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten zor şartlar altında çalışmakta, vazifelerini, kendilerine emanet edilen tutuklu ve hükümlülerin can emniyetini sağlamak, onların ihtiyacını gidermek, onların güvenliğini temin etmek için büyük bir gayretin içindedir. Cezaevlerinde olan tutuklu ve hükümlüler ailelerinin devletimize emanetidir. İnfaz koruma memurlarımız da bu emaneti koruyan görevlilerdir. Onların canların korudukları gibi her türlü ihtiyaçlarını da karşılayan fedakarca çalışan evlatlarımızdır."

“NE YAPARLARSA YAPSINLAR İNLERİ GİRMEYE KARARLIYIZ”

Yargı görevi yapanlar arasında daha önce de şehitler verildiğini hatırlatan Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kudretlidir. Terörle, teröristlerle ve onları destekleyen her türlü güçle etkin ve kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kararlılığından geri adım attırmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar inlerine girmeye, onların yaptıklarının hesabını onlara sormaya, terörü bitirmeye Türkiye Cumhuriyeti kararlıdır." diye konuştu.

MİLLETİN GÖRÜNMEZ MANEVİ MUHAFIZLARI

Bozdağ, şehitlerin bu memleketin, milletin görünmez manevi muhafızları olduğunu vurguladı. Onların maneviyatından güç aldıklarını, bıraktıkları vazifeye devam ettiklerini anlatan Bozdağ, şunları kaydetti: "Şehidimizin ailesine, eşine, henüz yaşları çok küçük olan evlatlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim onların bahtını açık etsin diye dua ediyorum. Ülkemizde bir daha böylesi terör saldırıları olmaması ve acı olaylar olmamasını temenni ediyorum. Şehidimizin mekanı ali olsun diye sizlerle beraber dua ediyorum. Rabbim şehitlerine ikram ettiği gibi bu şehidimize de ikramını esirgemesin diye dua ediyorum. Peygamber'imizin yanı başında onu da ağırladıkları arasına katmasını temenni ediyorum."

ŞEHİDİN MEZARI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Törene, şehit Cengiz Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, bakan yardımcıları, bazı milletvekilleri, adliye ve cezaevi personeli ile vatandaşlar katıldı. Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua etmesinin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, kara yoluyla Yenişehir Havalimanı'na gönderildi.

SÜLEYMAN SOYLU İLE ŞEHİT KIZI ARASINDA DİYALOG

Tören sırasında şehidin 7 yaşındaki kızı gözyaşlarına boğuldu. Şehit kızının ağladığını gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağlayan şehit kızının yanına giderek başını okşayıp “Senin baban bir kahraman yavrum” diyerek teselli etti. Bakan Soylu’nun da duygusal anlar yaşadığı görüldü. Şehit Yiğit’in naaşı tören alanına geldiğinde sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı. Bursa Adliyesi önündeki törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütünün terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacağını, birçok eylemi oluşmadan engellediklerini dile getirdi.

“YAKIN ZAMANDA FAİLLER BULUNACAK VE CEZALANDIRILACAK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törende yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Terör örgütü fırsat kollar, eğer rehavet içinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren eylem yapmaya çalışır. Birçok eylemi oluşmadan engelliyoruz. Bu eylemle ilgili inşallah yakın zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Terör örgütü özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacaktır. Önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik birçok eylem beklentisi; elbette ki bize istihbarı olarak sürekli iletilmektedir. Bu konuda tüm Türkiye'de milletimiz emin olsun. Tüm güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için bu tip eylemlerin oluşmadan engellenmesi için bütün gayret ve çalışmalar devletimizin bütün kurumlarının koordinasyonunda yürümektedir"

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı. Yaralılardan 2'si taburcu edildi. Şehidin kimliği tespit edilirken, şehit olan memurun otopsisi için naaşı adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, başka yaralının olmadığını açıkladı. Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi. Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor" dedi.