KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti. Başbakan Faiz Sucuoğlu dün öğle saatlerinde kabinesinde bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması için Cumhurbaşkanın onayını istemiş fakat Tatar yanıt vermemişti.
Bekleyiş akşam saatlerini bulunca Sucuoğlu, hükümet ortakları Ataoğlu ve Arıklı ile görüşüp hükümetinde istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.
Saatler 22.00'ı gösterdiğinde UBP'nin Genişletilmiş MYK'sı gerçekleşti. Toplantı sonucu Sucuoğlu'na oy birliği ile destek kararı çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.
Bakan Çavuşoğlu: Akdeniz gazı KKTC'den geçecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Doğu Akdeniz gazı için en önemli güzergâh Türkiye. Hat, bize gelmek için KKTC’den geçmeli. Gaza ihtiyacı olan AB, Rumları ikna etmeli” dedi.
İsrail boru hattı için 'kuzey'i seçti: Gaz, KKTC'yi tanıtacak İsrail ile Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattı projesine KKTC’nin dâhil edilmesi gündemde. İsrailli uzmanlar bu gazın Avrupa’ya nakil işleminde KKTC alternatifinin en ekonomik hat olduğu görüşünde.