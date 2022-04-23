Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Ermeni Soykırımı’nın' tanınması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifi sunan HDP'li vekil Garo Paylan'a çok sert tepki gösterdi. Çelik, “Bu ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz” ifadelerini kullandı.

"BU AHLAKSIZ BİR TEKLİFTİR"

Ömer Çelik, “TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"GEREKEN HUKUKİ TAKİBATI YAPACAĞIZ"

Çelik paylaşımının devamında, “Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır. Bu teklif, Azerbaycan’ın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır. İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz. Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir” ifadelerine yer verdi.

Yine HDP, yine provakasyon! TBMM'de skandal kanun teklifi Terör destekçisi HDP'nin Ermeni asıllı vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vererek her yıl olduğu gibi bu yıl da skandal bir girişimde bulundu.