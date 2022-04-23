Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM Başkanlığına sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin sunduğu kanun teklifini iade etti.
"İÇTÜZÜĞE AYKIRI"
HDP'li Paylan, sözde Ermeni soykırımının tanınması hakkında hazırladığı kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığına sundu.
Meclis Başkanı Şentop, Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.
PAYLAN'DAN SKANDAL TEKLİF
HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunmuştu.
HDP'Lİ Paylan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türk Milletinden özür dilemeli HDP'li vekil Garo Paylan’ın “Ermeni Soykırımı’nın' tanınması için TBMM’ye sunduğu kanun teklifine ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bunun ahlaksız bir teklif olduğunu söyleyerek, Paylan'ın Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini belirtti.
Yine HDP, yine provakasyon! TBMM'de skandal kanun teklifi Terör destekçisi HDP'nin Ermeni asıllı vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vererek her yıl olduğu gibi bu yıl da skandal bir girişimde bulundu.