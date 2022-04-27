Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sosyal ve yardımlaşma vakıflarına 229 milyon liralık ek destek sağlandığını duyurdu.

229 MİLYON LİRA

Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık. Vakıflarımız sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak. Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun." dedi.

Bakan Yanık duyurdu: Evde bakım yardımı ödemeleri başladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplamda 540 bin kişiye 1 milyar 272 milyon lira evde bakım yardımlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan yanık duyurdu: İşverenlere 6.1 milyon lira sigorta prim desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışabilir durumdaki vatandaşların iş hayatında istihdam edilmesi için 2021 yılında 6.1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdiklerini açıkladı.

Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine 224 milyon TL ek kaynak aktardık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktarıldığını açıkladı.