Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Osman Kavala kararıyla ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni Bakanlığa çağırmasına, Türkiye aynı şekilde karşılık verilirken AK Partili vekiller de Almanya’ya tepki gösterdi. Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

> AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Almanya’nın bu lüzumsuz davranışına Türkiye gerekli cevabı verdi. Her yanlışı sineye çeken, adım atmaktan korkan, Avrupa’nın bir uydusu gibi davranan bir Türkiye yok artık, alışacaklar.

> TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç: Türk yargısı bağımsızdır. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında Almanya’nın tutumu içişlerimize karışmaktır. Kabul edilemez. Türkiye’de binlerce mahkûmiyet kararı arasından Batı’nın yalnızca Osman Kavala ile bu derece ısrarlı bir şekilde ilgileniliyor olmaları, Gezi olaylarının dış destekli bir darbe girişimi olduğunu da göstermektedir.

> TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya: Türk mahkemelerinin verdiği karar yabancı devletler tarafından belki eleştirilebilir. Ancak iç işlerine müdahale anlamına gelecek şekilde büyükelçinin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak konu hakkında bilgi alınması kabul edilemez.

> TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili Ramazan Can: Berlin’de hâkimler varsa, Ankara’da daha iyi hâkimler var.

Erdoğan’dan muhalefete ‘Kavala’ tepkisi: Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında Osman Kavala'ya verilen cezaya ilişkin konuşarak, söz konusu kararı eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu" dedi.

CHP Osman Kavala’yı ölümüne savunuyor Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olması CHP’yi gerdi.