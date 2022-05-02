Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.

Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.





Aliyev: Karabağ Ermenilerinden olumlu mesajlar alıyoruz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesinde düzenlenen “Güney Kafkasya: Kalkınma ve İşbirliği” isimli uluslararası konferansa katıldı.

Aliyev'den Avrupa’ya Bayraktar SİHA sitemi: Biz kullandığımızda ölüm silahı, Ukrayna kullanınca melek Rusya-Ukrayna savaşındaki rolüyle tüm dünyanın dikkatini çeken Bayraktar TB2 SİHA’lar yine gündem olmaya devam ediyor. Avrupa ve ABD’nin yakından takip ettiği Türk SİHA’larına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den destek geldi. 2020 yılında Ermenistan ile Azerbaycan savaşında büyük bir etki oluşturan Bayraktar SİHA'lara “Ölüm silahı” diyen Avrupa ülkelerini hedef alan Aliyev, “Biz topraklarımızı almak istediğimizde, Bayraktar'ları kullandığımızda bunu 'ölüm silahı' olarak değerlendirdiler. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar'a 'melek' diyorlar. Fark budur, ikili standart budur. Bize karşı adaletsizlik budur." dedi.