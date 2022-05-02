Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla dünya liderleriyle görüştü. Liderlerle bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinde Azerbaycan davetini kabul etti.

LİDERLERLE ART ARDA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

ALİYEV'DEN DAVET

Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini de kabul etti. Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bayramlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan komutanlara hitap etti: Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti. Operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ile görüşeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından camide yaptığı hitapta, cemaatin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.