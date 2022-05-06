Türkiye Gazetesi

2020 yılında kurulan Türkiye Yaşam Partisi'nin Genel Başkanı Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T., ABD vatandaşlığı almak için İsrail vatandaşı olduğunu belirten ve kendisini BM'de diplomat olarak çalıştığını söyleyen Ümit A. ile anlaştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Deniz Özçelik'e isminin Amerika'da bile duyulduğunu ve kendisini yakından takip ettiğini söyleyen sahte diplomat, Özçelik ve kayınbiraderine ABD vatandaşlığı alabileceğini, böylelikle hem Amerika hem Avrupa'ya rahatlıkla gidebileceklerini söyledi.

ÖZÇELİK, EMNİYETİN YOLUNU TUTTU

Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T., vatandaşlık almak için Ümit A.'ya 8.800 dolar (130 bin lira) verdi. Ümit A. bunun üzerine 30 bin dolar daha istedi. Teklifi kabul eden Özçelik parayı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda verebileceğini söyledi ve konsolosluğa gidip Ümit A.'yı beklemeye başladı. Ümit A.'nın gelmemesi ve geri dönmemesi üzerine Özçelik, emniyete giderek şikâyetçi oldu.

24 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, Ümit A.'yı kayıt dışı kaldığı evde yakaladı. Evdeki aramada sahte diplomat kimliği, BM ibareli kaşe, farklı yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş belgeler, 'diplomatik kart' yazan ve karekod amblemi bulunan etiketler ile çok sayıda gayrimenkule ait tapu belgeleri ve uydu haritaları izin belgeleri buldu.

24 suç kaydı tespit edilen Ümit A. hâkimlik savunmasında, ODTÜ mezunu ve makine yüksek mühendisi olduğunu söyledi. Ümit A. "Asıl dolandırıcı Deniz Özçelik'tir. Arabamdaki kaşe ve diplomatik kartlar da onlara aittir" diyerek suçlamaları reddetti.

"DİŞ FİLMİMİZİ BİLE ÇEKTİRDİ"

Deniz Özçelik ise "Istampayla parmak ve avuç izlerimizi aldı. Diş filmimizi bile çektirdi. Konsolosluğa gelmeyince yalan söylediğini anladık" dedi.

ÜYE SAYISI SIFIR

24 Aralık 2020'de kurulan partinin Yargıtay'da aktif görünen üye sayısı sıfır. Kuruluş manifestosu, tüzüğü olmayan partinin Çankaya'da bir binayı il binası yapmak üzere tuttuğu ancak kirasını ödemediği iddia ediliyor.

Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışmıştı: O zanlı yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğü, e-devlet sistemi üzerinden aralarında Fatih Altaylı'nın da bulunduğu ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahsın yakalandığını açıkladı.