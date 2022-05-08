Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde gazetecilerle çekilen ve eleştirilen fotoğrafla ilgili “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” sözleri birkaç gündür tartışılıyordu. Bu açıklamaların ardından İmamoğlu, Twitter’da binlerce takipçi kaybetti. Olayın büyümesi sonrası Ekrem İmamoğlu, tepki çeken sözleri için özür diledi. İmamoğlu “Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece konuşmada kullandığım ‘vız gelir tırıs gider’ sözlerimden dolayı özür diliyorum. Benimle dertleşmek, eleştirisini bana söylemek isteyen herkesi bir salona davet edeceğim, hepsini tek tek dinleyeceğim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna çarpıcı cevap İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Benim gündemimde yok" derken "Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... " diye konuştu.

İmamoğlu paylaştı... 'Eren Bülbül' hatası sosyal medyaya damga vurdu Sosyal medya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını konuşuyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından taraftara 'eğlenmek için kurşun sıkma' mesajı gönderen İmamoğlu, paylaştığı tebrik görselinde Şehit Eren Bülbül yerine, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde Eren'i canlandıran oyuncu Rahman Başel'in fotoğrafını kullandı. Sosyal medya kullanıcıları ise yapılan hataya benzer paylaşımlar yaparak tepki gösterdi.