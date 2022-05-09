Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemin bir numaralı konularından olan göçmen meselesine dair önemli açıklamalarda bulundu. "Bu göçmen meselesini de inşallah artan ırkçılığın, gelişen faşizmin bir aracı haline döndürmeden makul ve gerçekten elverişli politikalar kullanarak çözeceğiz" diyen Kurtulmuş, "Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için kaçtıkları bombalardan, kimyasal silahlardan kaçtıkları Suriye'ye, inşallah orada emniyet ve selamet sağlanır sağlanmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geri döneceklerdir" ifadelerini kullandı.

"SEBEPLERİ ÜZERİNE TARTIŞILDIĞINI HİÇ DUYMADIM"

'Daha Adil Bir Dünya İçin Küresel Barışın Tesisi' temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin kapanış programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, göçmen krizinin ortaya çıkmasının nedenlerini anlattı. Kurtulmuş, "Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen krizleri ve bunlara bağlı olarak özellikle Batı dünyasında gelişen İslam düşmanlığının sadece sonuç olduğunun altını çizmek isterim. Uzunca bir süredir Avrupa’da, Batı’da göçmen meselesi önemli bir meseledir. Tartışılıyor ama Avrupa’da bugüne kadar göçmen meselesinin sebepleri üzerinde tartışıldığını hiç duymadım" dedi.

"Açık söylüyorum, Afganistanlı göçmenlerden bahsediliyor. Afganistan’ın önce Ruslar, arkasından Amerikalılar tarafından işgali olmasaydı bugün Afganlı kardeşlerimiz dünyanın dört bir tarafına sadece yaşamak için göç etmek zorunda kalırlar mıydı?" diyen Kurtulmuş, "Orta Doğu‘da terör örgütleri vasıtasıyla önce Amerika’nın 2003’te işgaliyle başlayan süreç olmasaydı, Irak ve Suriye hallaç pamuğu gibi dağıtılmasaydı, oradaki Türkler ve Kürtler, Araplar, Ezidiler, Müslümanlar, gayrimüslimler, Sünniler, Şiiler evlerini terk etmek zorunda kalmasaydı, Orta Doğu’da bir göçmen meselesinden bahsedilebilir miydi?" ifadelerini kullandı.

"OTURSUNLAR KENDİLERİNİ SUÇLASINLAR"

Kurtulmuş, "Şimdi kendilerinin ürünü olan bu göçmen sorununun üzerinde sörf yapanlar, bunun üzerinden yabancı düşmanlığını ve İslam düşmanlığını körükleyenler önce otursunlar baksınlar bu Orta Doğu'daki örgütlere biz niye yıllar boyunca silah dağıttık, bunlara niye lojistik destek verdik, niye bunlara siyasi ve istihbari destek verdik diye kendilerini suçlasınlar" dedi.

"HİÇ KİMSE BİLMEDİĞİ BİR HAYATA DOĞRU GÖÇ ETMEK İSTEMEZ"

Suriyelilerin kendi ülkelerine sağ salim dönebilmeleri için tüm projelerin hazırlandığını söyleyen Kurtulmuş, "Son günlerde Türkiye’de de göçmen meselesi ve buraya gelmiş olan kardeşlerimiz üzerinden bazı yanlış algılar ve operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok açık söylemek isterim, 'Bülbülü altın kafese koymuşlar, illa vatanım vatanım' demiş. Hiç kimse hangi şart içerisinde olursa olsun ülkesini, evini ve ailesini terk ederek başka bilmediği bir ülke ve bilmediği bir hayata doğru göç etmek istemez. Ama bugün burada ifade ettiğim iç çatışmalar, savaşlar, terör örgütleri maalesef sadece bizi değil dünyanın dört bir tarafını etkiliyor. Böylelikle büyük bir göçmen krizi dünyanın önemli sorunlarından ve sonuçlarından biri haline geliyor" ifadelerini kullandı.

"GÖÇMEN MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ"

"Biz diğerleri gibi yabancı düşmanlığı üzerinden bu konuya bakamayız" diyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Göçmen meselesi üzerinden tarihi boyunca ülkemizde hiçbir zaman yabancı düşmanlığı olmamış, hiçbir zaman ötekileştirme olmamış, hiçbir zaman insana insan gözünün dışında bakılmamıştır, bakılmayacaktır. Bu göçmen meselesini de inşallah artan ırkçılığın, gelişen faşizmin bir aracı haline döndürmeden makul ve gerçekten elverişli politikalar kullanarak çözeceğiz. Türkiye’de olan ve sayıları abartılı bir şekilde ortaya konulan Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere göçmen kardeşlerimizin kendi ülkelerine sağ salim dönebilmeleri için tüm projeler yapılıyor. Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için kaçtıkları bombalardan, kimyasal silahlardan kaçtıkları Suriye’ye inşallah orada emniyet ve selamet sağlanır sağlanmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geri döneceklerdir” şeklinde konuştu.

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