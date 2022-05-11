Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 partiye daha seçim izni verdi. 18 Haziran 2023 yılında yapılması planlanan Türkiye genel seçimlerine Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ile Adalet Partisi de katılacak. Bu kararla seçime katılacak siyasi parti sayısı 27’e yükselmiş oldu.

3 PARTİYE DAHA SEÇİM İZNİ VERİLDİ

Bugün yayımlanan Resmi Gazetede 2014 yılında nüfusu 2 binin altına düşünce köy statüsüne dönüşen ve yargı sürecinin ardından beldeye dönüşmesi kararı verilen Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 3 Temmuz’da yapılacak seçimle ilgili karara yer verildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi partilerin seçime girebilmeleri için seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunmasının gerekli olduğu anımsatıldı.

2023’TE SEÇİME GİRECEK PARTİLER

Bu karara göre Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de seçime katılabileceği açıklandı. İşte seçime katılabilecek partiler:

Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

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