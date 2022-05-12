Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başkonsolosluk binasında hasar oluştu. Paris’teki Boulogne-Billancourt’a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından EYP'li saldırı düzenlendi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi. Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

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