Türkiye Gazetesi

Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.

Yargıtay’ın, ‘Balyoz’ davasında 7 sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası’ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasında yeniden mütalaa açıklandı.

Mütalaada, Yargıtay’ın bozma kararına uyulması ve 6 sanığın “Suç için anlaşma” suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada yargılama aşamasında hayatını kaybeden Metin Yavuz hakkındaki davanın düşürülmesi talep edildi.

Duruşma savcısı Alim Yaşar, Yargıtay’ın bozma ilamının usul ve yasaya uygun olduğunu öne sürerek bozma kararının kabul edilmesini istedi. Savcı Yaşar mütalaasında, Çetin Doğan, Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta’nın “Suç için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma mütalaaya karşı söz verilen sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan ''Balyoz Planı'' davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

'Balyoz davası' hakimi Asan'a hapis cezası FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan Balyoz planı davasında sanıkların tutuklanmasına karar veren eski Yargıtay üyesi Asan, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Balyoz davasının firari savcısı teslim oldu Hakkında gözaltı kararı verilen ve bir aydır firari olan 'Balyoz' davası savcısı Hüseyin Kaplan teslim oldu.