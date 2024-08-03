86 yaşındaki adamın feci ölümü! Hava almak için cama çıktı, 4. kattan aşağıya düştü

Bursa’da hava almak için cama çıkan yaşlı adam, aniden fenalaşınca 4. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 86 yaşındaki Hüseyin Aydın, hava almak için 4. kattaki evinin camına çıktı. Burada bir süre bekleyen Aydın, aniden fenalaşınca dengesini kaybedip camdan aşağı düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaşlı adamın düştüğü gören komşuları hemen 112 Ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.