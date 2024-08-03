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86 yaşındaki adamın feci ölümü! Hava almak için cama çıktı, 4. kattan aşağıya düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da hava almak için cama çıkan yaşlı adam, aniden fenalaşınca 4. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. 

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 86 yaşındaki Hüseyin Aydın, hava almak için 4. kattaki evinin camına çıktı. Burada bir süre bekleyen Aydın, aniden fenalaşınca dengesini kaybedip camdan aşağı düştü.

86 yaşındaki adamın feci ölümü! Hava almak için cama çıktı, 4. kattan aşağıya düştü - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ 

Yaşlı adamın düştüğü gören komşuları hemen 112 Ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.

86 yaşındaki adamın feci ölümü! Hava almak için cama çıktı, 4. kattan aşağıya düştü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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