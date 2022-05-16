Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mayıs’ta SAT sınav sorularının Ankara’da 2-3 bin dolara satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İran ve Azerbaycan uyrukluların da bulunduğu 6 şüphelinin Telegram üzerinden organize olduğunu, Cahid ve M.N. isimli kişilerce Azerbaycan'dan soruların getirildiğini ve "karantina" adını verdikleri evlerde soruların dağıtıldığını tespit etti. Başsavcılığın talimatı üzerine adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda Efsane G, Farnaz H, Fuad K, Alakbar K, Saeed K. ve Ali A. gözaltına alınırken yapılan aramada 11 SAT sınav giriş belgesi, 18 SAT sınavı soru kitapçığı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

“BEN ÇALINMIŞ SORULAR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Yapılan aramalarda sınav kitapçıkları olan Efsane G. savcılık sorgusunda, şüphelilerden yeğeni Farnaz H. ile ikamet ettiklerini, polislerin operasyon yaptığı sırada evinde bulunan öğrencilerin yeğeninin arkadaşları olduklarını ve birlikte ders çalıştıklarını iddia etti. Sınavdan önce soruların birçok kişide olduğunu öne süren Efsane G, "Eve geldiklerinde bunların ne olduğunu sordum, bana Telegram'dan aldıklarını söylediler. Ben bunların çalınmış sorular olduğunu bilmiyordum. Sorular İngilizceydi, benim İngilizceyle alakam yoktur. Polis eve geldiğinde 'soruları saklayın' demedim." iddiasında bulundu.

SORULAR KUTU İÇİNDE ŞİFREYLE GELİYOR

Şüpheli Farnaz H. de öğrencilere soru satmadığını, yurt dışından yeni geldiklerini, kalacak yerleri olmadığı için teyzesi Efsane G'in evinde ders çalışmak için toplandıklarını savundu. Şüpheli Fuad K. ise savcılık ifadesinde, soruları sınav merkezinden çıkaran kişinin M.N. olduğunu söyledi. M.N'nin İstanbul'da başka bir suçtan tutuklandığını bildiğini aktaran Fuad K, soruları satan şahsın da Cahid M. olduğunu söyledi. Fuad K, şu itiraflarda bulundu:

"Sorular kutu içerisinde şifreyle geliyor. Getiren kişi şifreyi çözüyor ve tekrar yerine koyuyor. Cahid de soruları yabancı öğrencilere satıyor. Cahid'in benden rica ettiği şey, soruları alarak öğrencilere dağıtmamdır. İlk kez böyle bir şey yaptım, pişmanım. Cahid benim Azerbaycan'dan eski arkadaşımdır. Kendisi İstanbul'da olduğu için benden rica etti. 'Sana harçlık olarak para veririm' dedi. Ancak para vermedi. Ben evdeki öğrencilerden hiçbirini tanımam sadece Efsane ve Farnaz'ı tanırım. Efsane bana 'Öğrenciler evde soruları getir' dedi. Ben de Cahid'e sordum. O götürmemi söyleyince ben de götürdüm. Bildiğim kadarıyla Telegram sayfalarında paylaşılan Azerbaycan'da sorulan sorulardır. Türkiye'de sorulan sorularla aynıdır. Belki Türkiye'de çalınan sorular paylaşılmış olabilir." Alakbar K. de ifadesinde, soruşturmaya konu olan sınav sorularının dağıtılmasıyla ilgili bir bilgisinin olmadığını ancak bu soruların her sene çalındığını duyduğunu iddia etti.

50-100 DOLARA SATIYORLAR

Sınavın tüm dünyada geçerli olduğunu ifade eden Alakbar K, şunları anlattı: "Savaş çıkınca sınavlar olmadı. Soru çıkaranlar Türkiye'deki üniversitelere yöneldiler ve Türkiye'den çıkmaya başladı. Fuad'ın öğrencilere verdiği soruların Türkiye'den çalınan sorular olduğunu düşünüyorum. Bu sorular PDF dosyasıyla geldikten sonra Telegram'a yükleniyor ve 500-1000 dolar gibi fiyatlara satılıyor. M.N'nin bu işin içerisinde olduğunu biliyorum. Hatta onun üzerinde birileri olduğunu düşünüyorum."

SINAV 170 ÜLKEDE GERÇEKLEŞİYOR

Şüpheli Saeed K, sınav sorularını Cahid M'nin temin ederek sattığını öne sürerek, "Bu sınav aynı anda 170 ülkede gerçekleşiyor. Bu soruları Türkiye'de dağıtan kişi Cahid'dir. Bakü'nün alanında olan üniversitelerin soruları da dahil olmak üzere hepsini Cahid satıyor." ifadelerini kullandı. Şüphelilerden Ali A. da kısa süre önce Türkiye'ye geldiğini olaylarla hiçbir bağlantısı olmadığını, gözaltına alındığı evdeki kişilerden sadece Saeed K'yi tanıdığını öne sürdü. Savcılığın şüpheliler hakkında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından yürüttüğü soruşturmada, ifadeler doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

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