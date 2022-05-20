Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni bu kez de yakayı ele verdi. Bir zamanlar 'Örümcek korkun mu?'sözleriyle çektiği videoyla ünlü olan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisler tarafından GBT sorgusunda hakkında dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyl arama kararı bulunduğu tespit edildiğ ve gözaltına alındı.

AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Yapılan GBT incelemesinin ardından Barankoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Barankoğlu'nun daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı.

Hakkında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu öğrenilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözaltına alındı.

ÖNCEKİ TUTUKLAMA

Öte yandan Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Barankoğlu, Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.

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