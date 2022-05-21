Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında gündeme gelen konulardan biri, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresi’nde yaptığı konuşma oldu. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’n konuşmalarına tepki göstererek, “Miçotakis ‘3’üncü kişileri bu işin içine sokmayalım’ dedi gitti, ABD ile bu konuyu konuştu. Yunanistan’la stratejik iş birliği ve ortaklık görüşmeleri yapabilirdik ama son açıklamalarından sonra bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi. MYK toplantısında, 31 Mayıs’ta sona erecek olan mahkûmların Covid izinlerinin yeniden uzatılması da gündeme geldi. Partiye bu konuda yoğun talep geldiğini ifade eden MYK üyeleri “İki yıldır dışarıda olanlar, işe başladı veya iş kurdu. Yeni bir hayatları var. Cezaevlerinin doluluk oranları fazla. Bu süreçte izinlerin uzatılması daha doğru olur” dedi. Yine, MHP’nin de bu konuda ‘izinlerin uzatılması’ yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Covid izinlerinin uzatılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izinlerin uzatılması konusunu pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısında da son bir defa değerlendireceği ve ardından açıklayacağı kaydediliyor.

Türkiye’yi ABD’ye şikayet eden Miçotakis’e ayakta alkış Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD ziyaretleri kapsamında ABD Kongresi’ne hitap etti. Provokasyon dolu konuşmasında Kıbrıs’taki Türk varlığını hiçe sayan sözler eden Miçotakis, Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek ABD’nin silah satışında bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Miçotakis’in skandal dolu konuşması ABD kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Miçotakis, ABD Kongresinde konuştu, Türkiye'yi hedef aldı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitap etti. Miçotakis, Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, ABD'ye "Türkiye'ye silah satmayın" imasında bulundu.