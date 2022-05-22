Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 39. Türk Günü ve Festivali kapsamında Türkçe konuşan halklardan oluşan kalabalık bir yürüyüş düzenlendi. ABD’de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki olarak ilk 1981’de düzenlenen ve sonra gelenekselleşen "Türk Günü Yürüyüşü"ne Türk-Amerikan kulüpleri, okulları, üç büyük Türk futbol takımı korjleri, Kıbrıs ve Türkmenistan'dan Türkleri ve Azeriler katıldı.

NEW YORK’TA MEHTER MARŞI SESLERİ YÜKSELDİ

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüşe Azerbaycan ve Türkiye'nin Washington büyükelçileri Hazar İbrahim ve Hasan Murad Marjan da bir kervanda Mehtar marşının sesi altında yürüdü. Azerbaycan halkı yürüyüşe özel olarak dekore edilmiş bir kervanla katıldı. Azerbaycan bayraklarıyla süslenen kervanda milli kostümlü gençler de yer aldı. "Karabağ Azerbaycan'dır" ve "Yaşasın Azerbaycan" sloganları attılar.

ABD'DE TÜRK RÜZGARI

Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin sağlanması açısından önem taşıyan Türk Günü Yürüyüşü, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önündeki Dag Hammarskjöld Plaza Park Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş Türkevi’nin yakınına kurulan konser alanında festival halinde devam etti. Meydanda Türk sanatçı Hande Yener'in katılımıyla konser programı gösterildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu yürüyüşte ön sırada yer aldı.

New York borsasında sert düşüş ABD'de büyük perakende şirketlerinin bilançolarında artan maliyetlere işaret etmesinin ardından New York borsası, günü sert düşüşle kapattı.