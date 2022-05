Türkiye Gazetesi

FUAT UĞUR | ADANA

Cumartesi günü AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadı’nda “Bir Gençlik şöleni” adıyla düzenlenen etkinliği izlemek üzere Adana’daydım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gençlerle buluşacaktı.

“Bakalım” dedim, gençliğin sürekli olarak kendilerini desteklediğini söyleyen ve bu konuda bir kamuoyu algısı oluşturmaya çalışan muhalefetin dediği ne kadar doğruydu. AK Parti’nin gençlikle arasının geçmişten bu yana iyi olduğunu bilirim tabii ama aradan neredeyse 25 yıl geçti ve AK Parti kurucuları ile yönetici jenerasyon epey yaş aldı. Geriden kim geliyor onların yerini alacak görmek gerekirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan programa göre saat 17.00’de stada gelerek gençlerle selamlaşacak, ardından bir konuşma yapacaktı.

Saat 14.00 sıralarında Yeni Adana Stadı’na girdiğimizde tıklım tıklım dolmuştu bile. Sahnede Şarkıcı Fırat Tanır vardı ve stattaki yaklaşık 50 bin genç, onunla birlikte şarkı söyleyip eğlenmekteydi. Yakın tribünlere şöyle bir baktım, yaşları 14 ile 24 arasında değişiyordu. Kızı erkeği o kadar şıktılar ve güzel giyinmişlerdi ki yüzlerindeki o enerjiyle birlikte hepsi sanki güneş gibi parlıyordu.

Fırat Tanır genellikle ağır tempolu ve damardan şarkılarla gençleri yerinden oynattı. Müslüm Gürses’in o unutulmaz “Unutamadım” şarkısıyla finali yaptığında stat yıkılıyordu. Hiç ara vermeden onun yerini DJ Erdem Kınay aldı. AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği bir gençlik şöleninde DJ olacak. İlk şaşkınlığım bu oldu. Erdem Kınay, besteci, aranjör ve aynı zamanda İTÜ Türk Musıkisi Konservatuvarı mezunu bir genç. Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarıyla birlikte çalışan ve elektropop/house tarzındaki düzenlemeleriyle tanınan bir müzisyen. Ben ismini işitmiştim ve kulağıma çalınmıştı çalışmaları ama stadı dolduran ve stat dışındaki on binlerce gencin Erdem Kınay’ı yakından tanıyor olması organizasyonu yapanların ne kadar isabetli bir karar verdiğini kanıtlıyordu. Erdem Kınay birkaç dakika içinde gençleri avcunun içine aldı hepsini yerinden fırlattı adeta. Gençlik enerjisi bir başka gerçekten. Tüm şarkılara eşlik ediyorlardı. Baktık bir anda hep birlikte efsanevi rock topluluğu Queen’in adeta marş olmuş şarkısı Rock You’yu söylüyorlar bağıra bağıra “We will, we will rock you” diye. Oradan Türk rock topluluğu Duman’ın “Kimseyi görmedim ben/Senden daha güzel/Kimseyi tanımadım ben/Senden daha özel…” diye nakaratı olan dillerdeki şarkısına geçiliyor ve on binlerce genç Erdem Kınay’ın işaretiyle “SENDEN DAHA ÖZEL” di-ye haykırıyor. İşte bu şarkı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan stada girdiğinde de başladı. Sanırım Cumhurbaşkanı için hoş bir sürpriz oldu. Çünkü stat dolusu 50 bin genç bir ağızdan “Kimseyi tanımadım ben/senden daha özel” dediğinde etkilenmemek mümkün değildi.

Cumhurbaşkanı saat 19.15 gibi geldi, önce dışarıdaki miting alanında bekleyen binlerce gence hitabetti, ardından da stada giriş yaparak tur attı gençlerin sloganları ve şarkıları arasında. Sonra da kürsüye geçip konuşmasını yaptı. Ardından yine konser. Youtube’da videoları on milyonlarca kişi tarafından izlenen Tuğçe Kandemir ile yine gençlerin çok sevdiği Oğuzhan Koç.

BU TABLO, AK PARTİ AÇISINDAN UMUT VERİCİ

Öncelikle AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ile arkadaşlarını tek tek kutlarım.

Gençliğin sosyolojisini iyi okumuşlar ve konser etkinliğinde yer verecekleri sanatçıları çok büyük bir çoğunlukla iyi seçmişler. Çünkü gençlik hamaseti sevmiyor ve çabuk sıkılıyor. Söyleyeceğini az ve öz söyleyip onu fikir sahibi yapmaktan başka çare yok.

Bu arada şarkılarla ve DJ Erdem Kınay eşliğinde hoplayıp zıplayan, dans edip eğlenen “Bu on binlerce gencin tamamı da Erdoğan için mi geldi acaba?” diye aklımdan bir şüphe geçmedi değil açıkçası. Sosyal medyadaki bazı CHP’li, İyi Partili ve FETÖ’cü troller “Konser var diye gençleri taşımışsınız” gibi laflar edince epey dikkat kesildim kalabalıklara. Ama şölenin sunucusunun “Haydi bakalım gençler, sağ taraftaki tribün RECEP, karşımdaki TAYYİP, soldaki de ERDOĞAN diye bağıracak” dediğinde öyle bir ses çıktı ki, trollerin, binlerce gencin Cumhurbaşkanı’na gönülden bağlı olduğu gerçeğiyle baş başa kalıp delirdiklerini, bu yüzden çamur attıklarını anladım. Bazı muhalif yazarlar ise her zamanki görevlerini yapıp konsere çıkan şarkıcıları teker teker sosyal medyada linç ettirmeyi de ihmal etmediler tabii.

Kısacası AK Parti’ye “sihirli bir el değmiş” sanki. Bence bu tablo AK Parti açısından son derece umut verici. Özellikle gençlerin böylesine yoğun ilgisi, Z kuşağı yavelerinin havada uçuştuğu bir dönemde tüm algıları yerle bir edecek türden. Artık şu bir gerçek, AK Parti gençliği var.

ŞÖLENİN EKSİSİ

Söylemeliyim ki organizasyon şahaneydi. Hiçbir şey dört dörtlük değil hayatta ama anlatacağım eksiklik doğrudan AK Parti’nin hedef kitlesiyle, gençlerle alakalı. Bu yüzden de önemli.

AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı etkinliklerde sık sık yaşanan bir sıkıntı bu şölende de vardı.

Öncelikle buraya gelen Erdoğan sevdalılarının tamamı genç ve yaşları yukarıda da belirttiğim 14-25 arası. Çoğunluğu daha ana kuzusu. Onları gündüz saat 12.00-13.00 gibi stada alıp gece yarılarına kadar bekletmek doğru olmadı. Yetişkinler için de durum farklı değil. AK Parti Teşkilatı ne yapıp edip, Cumhurbaşkanı’nın programını çok iyi ayarlamalı, Erdoğan sevdalılarını bu kadar yormamalı. Erdoğan zamanında gelip gençlerle selamlaştıktan sonra konuşmasını yapsaydı ve gençler de diğer sanatçıların konserinin ardından derken bir saatte stattan ayrılsalardı daha iyi olurdu. Üstelik şehir dışından gelen gençler de vardı.

