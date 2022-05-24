Türkiye Gazetesi

Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı birçok ilde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toz taşınımı görülen yerlerde hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş yaşanıyor. Uzmanlar ise bu tozların migren,, astım ve gözde alerjik reaksiyona neden olabileceğine dikkat çekerek gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını, çıkıldığında ise dikkatli olunması gerektiğin söylüyor.

Şırnak'ta dün başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle kentin siluetini oluşturan Cudi ve Gabar dağları neredeyse görünmez hale geldi. Merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

SİİRT'TE ÇÖL TOZU ETKİSİ

Siirt'te dün akşam etkisi azalan ve sabah saatlerinde tekrar etkisini gösteren toz bulutu, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde düşüşe neden oldu.

Siirt Valiliği, kentte yer yer etkili olan toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yaptı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR DİKKAT

Elazığ Fırat Üniversitesi Fen ve İnsani Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Şengün, dünyanın çöl bölgelerinden kuvvetli rüzgarların etkisiyle her yıl tonlarca miktarda tozun farklı kıtalardaki bölgelere taşındığını söyledi.

Ülkeye Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının daha çok Türkiye'nin güney kesimleri ile İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerini etkileyebildiğini, Orta Doğu üzerinden gelen tozların ise başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde etkili olabildiğini kaydeden Şengün, son birkaç gündür bölgeyi etkisi altına alan çöl tozlarının Suriye kökenli olduğunu aktardı.

Şengün, tozların insan ve bitkiler üzerindeki etkilerine ilişkin yaptıkları araştırmaların sonucunda, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan insanlarda sağlık problemlerine yol açtığını belirlediklerini vurguladı.

'OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Bu etkilenmenin çöl tozunun havadaki konsantrasyonuna göre artış gösterdiğini ifade eden Şengün, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çöl tozları etkili olduğu dönemlerde özellikle insan sağlığını etkiler bir duruma gelebiliyor. Nitekim havada asılı halde bulunan partikül haldeki çöl tozları, astım, migren, gözlerde alerjik reaksiyonlar ve üst solunum yollarının hassas olduğu insanlarda olumsuz etkiler oluşturabiliyor.

Bu tarz hassas insanların, çöl tozunun etkili olduğu bu tip dönemlerde sokağa pek çıkmamaları gerekiyor. Çıkmak zorunda iseler maskeyle sokağa çıkmalarını öneriyoruz. Nitekim çöl tozları havada asılı olduğu dönemlerde taşımış olduğu partikül özelliğindeki mineraller ve taşımış oldukları mantarlar nedeniyle çeşitli hastalıkları sebebiyet verebiliyorlar."

Toz fırtınası Türkiye'ye yeni kuş türü getirdi Türkiye'de görülen 496. kuş türü çöl kulaklı toygarı oldu. Hatay'da ilk defa gözlemlenen bu kuş, toz rüzgarı ile geldi.

Şanlıurfa’da toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili olan toz fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor Mardin'de öğleden sonra yaşanan toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.