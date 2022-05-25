Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

NATO’ya üye olmak isteyen terör destekçisi İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’yi ikna turu bugün başlıyor. İki ülke diplomatlarından oluşan heyet, bugün saat 13.00’te Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk diplomatlarla bir araya gelecek.

Heyete, Türkiye’nin güvenlik endişelerini ve hassasiyetlerini anlatacaklarını söyleyen diplomatik kaynaklar, PKK/YPG’nin bu ülkelerdeki yapılanması, dernek-vakıf altındaki faaliyetleri, FETÖ’cüleri ev sahipliği yapmaları ile savunma sanayi alanında Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların hatırlatılacağını belirtiyorlar. Kaynaklar ayrıca “Türkiye’nin talepleri karşısında somut adım atacaklar mı, ne yapacaklar? Bütün bunları göreceğiz” dedi. Öte yandan, İsveç’in terör yasasında, kendi iç mevzuatını gözden geçireceğini Ankara’ya ilettiği öğrenildi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olma sürecine değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Ankara’daki heyet kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Taleplerimiz ne, PYD YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz de olacak. Somut adımlar bekliyoruz, temennilerle ilerleyemeyiz. ‘Somut adım atabiliriz’ dediler, biz yazılı mutabakat istiyoruz” dedi. Türkiye’nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizen Çavuşoğlu “Konu ile alakalı NATO Genel Sekreteri’nin de katılacağı dörtlü bir toplantı yapılabilir. Teklif Stoltenberg’e ait” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin, terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu, bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi. Davos Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg, Unutmamalıyız ki; hiçbir NATO müttefiki, terör saldırılarından Türkiye’den daha fazla zarar görmemiştir ve başka hiçbir müttefik, Türkiye’den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, ABD ile bir görüşme trafiğinin sürdüğünü belirten kaynaklar, Türkiye’den askerî ve istihbarat heyetinin bir süre önce ABD’ye giderek F-16 alımı konusunda muhataplarıyla detaylı bir görüşme yaptığını ve bu konuda önemli bir eşiğin aşıldığını kaydedildi. Bu görüşmelerin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliklerine yönelik gelişmelerle birlikte yeni bir formatta devam edeceği aktarıldı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: Yazılı mutabakat isteyeceğiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Filistin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'dan yazılı mutabakat isteyeceklerini de açıkladı.

NATO'dan Türkiye açıklaması: Bir yol bulmalıyız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkında olduğunu söyledi. Türkiye’nin terör saldırılarında zarar gördüğünü belirten Stoltenberg, Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim.” dedi.