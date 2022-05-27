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Eren Abluka operasyonlarında çok sayıda silah ve 5 tonluk yaşam malzemesi bulundu
27.05.2022 - 10:06 | Son Güncelleme: 27.05.2022 - 10:09
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde, örgütün deposu bulundu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Etiketler : SonDakika,Eren Abluka-7 operasyonu,Terör örgütü PKK,
865524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/865524.aspx
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