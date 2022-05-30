Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olay, Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

MSB'den helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Sebep ani hava değişimi Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis-Tatvan bölgesinde düşen askeri helikopterin kaza-kırım rapor sonuçlarını açıkladı. Bakanlıkça kaza hakkında yapılan açıklamada, “Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir” denildi.

Havalimanındaki helikopter kaza anı kamerada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında jandarma helikopterinin pervanesinin aydınlatma direğine çarptığı kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda askeri helikopter kazası Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.