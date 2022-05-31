Türkiye Gazetesi

Büyükşen çiftinin cinayetine ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme", katil zanlısı Ertuğrul Ç. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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İddia makamı ayrıca öldürülen çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede sanıklar hakkında "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa O. ve Afganistan uyruklu A.U. hakkında takipsizlik kararı verildi.

EVLERİNDE MASKELİ BİR KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Gözaltına alındılar Konya'da, 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından evlerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen Metin-Necla Büyükşen çiftinin cinayetinde 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Büyükşen çifti cinayetinde 7 kişi daha serbest bırakıldı Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Bir tutuklu daha tahliye edildi Konya'da yaklaşık 3,5 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan sanıklarından Zekeriya O. tahliye edildi.