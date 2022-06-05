Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu - ANKARA

6’lı masanın bileşenleri son günlerde Türkiye’deki seçimlerin güvenliğini tartışma konusu yapmaya başladı ve bu konuda atılacak adımları belirlemek için komisyon kurdu. Zaman zaman seçim güvenliği konusunda bir zafiyet olacağına yönelik algı oluşturan muhalefet cephesinde, son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SADAT’a giderek, seçimlerin güvenliğini sarsacak bir durum olursa sorumlusunun bu kuruluşun olacağını iddia etmişti. Muhalefetin bu iddialarına AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel cevap verdi. Özel, şöyle konuştu:

HER AŞAMASI ŞEFFAF

“Türkiye’de seçimin her aşaması, siyasi partilerin gözü önünde bütün iş ve eylemler gerçekleşiyor. Örneğin, bütün siyasi partiler YSK’nın girdiği bütün verileri Siyasi Parti Portalı (SİPPORT), üzerinden ulaşabiliyorlar. Ayrıca SEÇSİS sistemine anlık olarak girip, bütün belge ve verilere anlık ulaşabiliyorlar. Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde olmayan bir sistem. Diğer bir ikinci adımı ise YSK’dan tutun, il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, sandık kuruluna kadar bütün aşamalarda siyasi parti üyeleri, temsilcileri ya da siyasi partilerin müşahitleri bulunuyor. Seçim alanında müşahitlerin gözü önünde bütün seçim cereyan ediyor.

EN GÜVENLİ SİSTEM TÜRKİYE’DE

Sabahleyin sandıkların kurulduğu saatten itibaren sandığın boş olup olmadığını orada bulunanlar tarafından tutanak altına alınırken, oradaki bütün iş ve işlemler siyasi partilerin gözlemcileri önünde tutanağa bağlanırken, tutanaklar ve işlemler ıslak imzalı olarak oradaki siyasi partilerin temsilcilerine verilirken, daha sonra o tutanakların genel merkezlerin de görmesi anlamında taranarak anında partilerin görmesine imkan tanınırken, siz seçimin neresinde şaibe ve açık ararsınız? Türkiye’de öyle güvenli bir seçim sistemine sahibiz ki, iddia ediyorum dünyada en güvenli seçim sistemi Türkiye’dedir. Tüm itiraz mekanizmaları da varken, seçimlerle ilgili şaibe iddialarını ortaya atmak kendi bindiğimiz dalı kesmektir.

FARKLI SANDIKLARA DAĞITILIYORLAR

Ayrıca tüm Türkiye’de herhangi bir siyasi baskı olmaması veya kalabalık bir site düşünün buradaki tüm seçmenlerin oy sonuçlarına göre değerlendirilip, o sitenin siyasi tercihine göre hizmet verilmesinde bir ayrıma gidilmemesi için, seçmenler farklı sandıklara paylaştırılıyor. Doğu ve Güneydoğu’da da terör örgütünün baskısını bertaraf etmek için bazı yerlerde sandık birleştirme; başka yerde oy kullanma gibi imkanlar da veriliyor. 2023 seçimleri için de YSK ihtiyaç duyarsa buna benzer kararlar alabilir. Bütün siyasi partiler elbette galip çıkmak için çalışacaktır. Seçim güvenliği hepimiz için önemlidir. YSK Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri. Oradaki herkes, tüm partilerin oyuna sahip çıkar. Hakkına sahip çıkar. A Partisinin oyunu B partisine yazma gibi bir durum olmaz. Milletin iradesi sandığa nasıl giriyorsa, o şekilde çıkıp, tescil ve ilan edilir. Bizim mevzuatımız tüm önlemleri ile şeffaf bir şekilde buna hizmet eden bir mevzuattır.

OY TORBALARINA REFEKAT EDİLİYOR

Seçim günü zaman zaman ‘Çöpte oy pusulası bulundu’ gibi iddialar ortaya atılıyor. Oy pusulaları filigranlı, taklidi mümkün olmayan bir malzemeden yapılıyor. Kullanılan oylarla birlikte tüm seçim malzemeleri torbalara koyuluyor. Teslim mekanına kadar siyasi partilerin temsilcilerinin eşliğinde gidiyor. Oy torbalarının taşınacağı arabada siyasi partilerin temsilerine yer ayrılıyor. Onlar bu teslimata refakat edebiliyorlar. Tüm bu aşamalara rağmen, seçimin güvenliğini tartışmaya açmak abestir.

PARMAK BOYASINA İHTİYAÇ YOK

Muhalefet parmak boyası kullanımını tartışmaya açıyor ama artık bu uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye’de artık TC kimlik numarası ile oy kullanılıyor. O nedenle mükerrer seçmen olması mümkün değil. Parmak boyası, bir kişinin mükerrer oy kullanmasını önlemeye dönüktü. Mükerrer seçmene seçim sistemimiz bütün yolları tıkamıştır. Parmak boyasına ihtiyaç yoktur.

KILIF HAZIRLIYORLAR

Muhalefet partileri seçim güvenliği ile ilgili tartışmaları yapmasının bana göre tek sebebi var, şimdiden 2023’te kaybedecekleri seçimin kılıfını hazırlıyorlar. Afaki iddialarla seçimi kaybedecek olmalarına gerekçe oluşturuyorlar.

Sözcü Çelik'ten muhalefete 'seçim güvenliği' cevabı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarına, "En büyük seçim garantisi terörle mücadeledir. Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar" cevabını verdi.

AK Parti'de kamp başlıyor... Seçim hazırlığı masaya yatırılacak Gelecek yıl yapılacak seçimlerin görüşüleceği kampta, ekonomi, 3600 Ek Gösterge, dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli başlıklarda da kararlar alınacak.