Türkiye Gazetesi

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank sistemindeki 'Bank' adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle "5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın, binlerce kişiyi dolandırdıkları Çiftlik Bank sistemindeki 'Bank' adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle "5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

“NEYLE BİZİ SUÇLADILAR ANLAMADIM”

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu avukatı ile sanık Mehmet Aydın'ın avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Aydın, "Neyle bizi suçladırlar anlamadım" dedi.

TOSUNCUK'TAN PİŞKİN SAVUNMA

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Aydın, "Ben sıradan bir vatandaş olarak başladığım iş nedeniyle gerekli yerlere başvuru yaptım. Çiftlik Bank ismini bana tescillediler. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 7 tane çiftlik açtım ve tabelaları oluşturdum. Bu tabelaları asmadan önce belediyelerden izin aldım. Türkiye'de 160 tane şarküteri bayiliği açıldı. Bunlar da belediyelerden izin alarak tabelaları astılar.

“BBDK SORUN OLUŞTURMAYA BAŞLADI”

Ne zaman ki hakkımızda kötü haberler çıkmaya başladı, BDDK sorun oluşturmaya başladı. Bu ismi kullandığım süre zarfında bankacılık faaliyetinde bulunmadım. Para toplamadım. Biz oyun hizmetleri satışı yaptık. Karşılığında da fatura kestik. Bu para toplama değildir. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mehmet Aydın diğer celse duruşmaya katılmak istemediğini söylerken Fatih Aydın katılmak istediğini belirterek "Merak ediyorum bu işleri" dedi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İkinci ‘Tosuncuk’ vakası: 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştı Altın ve elmas satın alarak para kazanma vaadiyle 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karışan mücevher firması “Cancri Jewellery” hakkındaki şikayetler sonrası Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 bölgede şubelerine haciz işlemleri başlatıldı.