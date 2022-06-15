Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji kaynaklarında büyük bir artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan "Bütün dünyada petrolden doğal gaz ve kömüre kadar enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması, günlük hayattan sanayi üretimine kadar her alanda dengeleri bozmuştur. Biz vatandaşlarımızı bu aşırı artışlardan korumak için çok ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında yer verdiği grafikte, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiği, 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde kullanılan doğal gazın yüzde 82'sinin ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın yüzde 26'sının sübvanse edildiği bilgileri yer aldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan akaryakıt açıklaması: ‘Pompa fiyatları rahatsız edecek düzeydedir' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Pompa fiyatları rahatsız edecek düzeydedir. Keşke topraklarımızın her yerinden petrol fışkırsa" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Motorine zam kapıda! 30 liraya dayandı: 15 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Benzin ve motorine zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Dolar kurundaki hareketlilik ise akaryakıt fiyatlarını ateşledi. Gelen son dakika haberine göre, motorine bu gece yarısı 1 lira 27 kuruşluk zam geliyor. Peki benzin ve motorine zam var mı? Motorine ne kadar zam geliyor? 15 Haziran 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL?