Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Doğu ve Güneydoğu’da bulunan Kürt ve Arap aşiretler için 'Doğu Masası'nı kuran CHP, AK Parti destekçisi aşiretleri yakın markaja aldı. Yaklaşan seçimler için bölgede faaliyetlerini yoğunlaştıran CHP, şu ana dek 45 aşiret lideri ile görüştü. Çalışmaları ilginç kılan unsur ise CHP heyetleri, bu görüşmelerde aşiretlerden kendilerine rey istemezken, oyların AK Parti yerine HDP'ye verilmesini talep etmesi.

Bölgede yaptığı sosyal nitelikli araştırmalarla tanınan Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık "CHP heyetleri HDP bölge yöneticileri tarafından karşılanıyor. Program yine HDP tarafından hazırlanıyor ve HDP-PKK karşıtlığı konusunda tavizsiz aşiretler dışında tüm görüşmelerde HDP temsilcileri hazır bulunuyor. Görüşmelere ilişkin sonuç raporları da HDP’ye sunuluyor" dedi.

Palabıyık’a göre bu çalışma halen süreçte yokmuş gibi davranılan HDP ile yapılan ittifak dâhilinde hazırlandı ve tatbik ediliyor.

BÖLGE GERÇEĞİNDEN UZAKLAR

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın başkanlık ettiği Doğu Masası heyetinde Çetin Osman Budak, Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç, Cengiz Gökçel, Bedri Serter, Nihat Yeşil, Bekir Başevirgen, Mürsel Alban, Abdülrahman Tutdere, Polat Şaroğlu ve Yüksel Mansur Kılıç gibi CHP’li isimler var.

Doğu toplumlarında dinamik durumdaki aşiret ilişkilerine dikkat çeken Doç Dr. Adem Palabıyık, görüştüğü aşiret liderleri ve üyelerinin CHP’nin tavrından rahatsız oldukları bilgisini paylaştı. Doç Dr. Palabıyık, şunları söyledi: Olayın bir diğer çarpık tarafı ise bu etkinliği yürüten CHP’li heyette neredeyse bölge sosyolojisini analiz edebilecek Kürt kökenli vekil dahi yok. Görüştüğüm Kürt aşiret lideri, Doğu Masası’nda Kürt kökenli vekilin olmadığını, Kürt diye kabul edilen vekillerin kafatasçı olduğunu ve bunun bölgeye değil HDP ve PKK’ya fayda vereceğini ifade etti. Yaptığım araştırma kapsamında konuştuğum aşiret üyeleri ve liderleri, HDP ile asla görüşmediklerini, yok saydıklarını ve HDP ile mücadele ettiklerini belirterek, CHP’nin, HDP ile birlikte yürüttüğü faaliyeti kuşkulu ve tehlikeli girişim olarak nitelendiriyorlar. Tüm bu eylemlere rağmen 40’ı aşkın aşiret temsilcisi, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Bu tavır aslında bir tür meydan okuma ve cevap niteliği taşıyor.

AŞİRETLER KAPILARINII KAPATTI

Doğu Masası çerçevesinde görüşülen birçok Arap ve Kürt aşiret CHP’ye net olarak kapılarının kapalı olduğu cevabını verdi. "CHP’nin misyonunun farkındayız" diyerek tavrını ortaya koyan Bitlis’teki Şego ve Bıdri gibi onlarca aşiret var. Mutki’de Hersan, Herp, Herpus, Keyburan, Kelhok, Alikan, Atmakan, Mırselan ve Terlan aşiretleri gibi aşiretler de teklifi red edenler arasında. Şanlıurfa’da da Ubadi, Binizeyd, Hadidi, Abu Hamdan aşiretleri kampanyaya kapıları kapatan diğer gruplar. Doğu Masası üyelerinin ısrarlı taleplerine rağmen randevu dahi vermeyen Alikan aşireti de aynı listeye dâhil.

CHP’de taciz, rüşvet ve küfür hareketliliği CHP, Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan, kadınlara tavrı tepki çeken Tanju Özcan’a kapıyı gösterdi. Rüşvet sebebiyle görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin ihraç edildi. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun da CHP üyeliği yargı kararıyla düştü.