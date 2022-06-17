Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, İç Ege ile Ankara ve Eskişehir dolaylarında şiddetli sağanak bekleniyor. Bu kapsamda söz konusu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Yarın öğle saatlerinden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın İç Ege'de Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğusu, Denizli'nin kuzeyi, Kütahya'nın güneyi ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı üstüne uyarı! Ankara dahil birçok kent için sarı alarm (17 Haziran 2022 hava durumu) Meteoroloji'nin 17 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporuna göre; bugün yurdun iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile Marmara'nın güneyinde sağanak ve kuvvetli sağanak etkili olacak. AFAD, özellikle 6 il için uyarıda bulundu ve vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. İstanbul'da ise pazar günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi, il il uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak (15 Haziran 2022 hava durumu) Meteoroloji il il uyardı, 6 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Haziran hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul için saat veren Meteoroloji özellikle Doğu ve Batı Karadeniz, Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak görüleceğini açıkladı. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

32 ilde alarm verildi: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 32 şehire sarı ve turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların kuvvetli olacağı bildirilirken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

42 il için sarı alarm: Meteoroloji tek tek uyardı, kuvvetli geliyor (13 Haziran 2022 hava durumu) 13 Haziran 2022 hava durumu raporu açıklandı, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak belli oldu. Raporda, Ankara'da etkisini gösteren ve adeta hayatı felç eden yağışların bugün de süreceği vurgulandı. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak görüleceği belirtilirken 42 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışlar önümüzdeki beş gün bazı bölgelerde sürecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek. İşte son dakika hava durumu raporu...