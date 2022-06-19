Türkiye Gazetesi

HSK 1'inci Dairesince yaz kararnamesine son şekli verildi. Toplantı Halil Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

5 bin 75'i adli yargı, 351'i ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

YENİ ATANAN BAŞSAVCILAR

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Başsavcılığı’na, Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı’na atandı.

Yine Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi.

Vefat eden ağır ceza başkanı hakkında Başsavcılıktan açıklama: Ölümünde şüpheli durum yok Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç içerikli Erdoğan paylaşımlarına soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.