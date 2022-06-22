Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz. Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" UYGULANMIŞTI

Muğla'da Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

Pınar Gültekin davasında bakanlık devreye girdi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.