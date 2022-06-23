Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındığını şüphelinin yangını kendisinin çıkardığını itiraf ettiğini duyurdu. Bakan Soylu "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

YANGINLA İLGLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltındaki kişinin ifade işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız" demişti. Bakan Soylu son yaptığı açıklamada ise zanlının suçunu itiraf ettiğini duyurdu.

Marmaris'teki yangında 2. gün! Bakan Soylu açıkladı: Yangın çıkış nedeni ile ilgili bir şüpheli var Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 2. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Bakan Kirişçi, ise bugünkü çalışmalara 12 uçak ve 45 helikopterin katıldığını belirterek ''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' dedi. Bakan Soylu ise, bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterlerinin devreye girdiğini açıkladı ve gece görüşlü helikopterlerin de yakında görev yapacağını söyledi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruya Bakan Soylu, "Açıklamayı yakın bir zaman dilimi içinde gerçekleştireceğiz. Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var" dedi. Öte yandan Bördübet bölgelerinde alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etme ihtimali üzerine tedbir amacıyla boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladılar.

Marmaris'teki yangının gönüllü kahramanları gece gündüz demeden mesaiye devam ediyorlar Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kahramanlar, yerde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.