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Mehmetçik'ten PKK'ya darbe! 18 terörist etkisiz hale getirildi
24.06.2022 - 11:50 | Son Güncelleme: 24.06.2022 - 11:52
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi."
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877017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/877017.aspx
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