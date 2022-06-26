Türkiye Gazetesi

Kapaklı ilçesinde motosikletten inen B.T. (27) ile kardeşi D.T. (21) tartışmaya başladı.

Alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri, sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan’a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

ESNAFA DA SALDIRDILAR

Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine geri inen genç, cadde üstündeki esnafa saldırdı.

Vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında dövdü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Gözaltına alınan iki kardeş hakkında nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla "Cumhurbaşkanına, eşine ve devlete hakaret ve toplumun huzurunu bozmak"tan soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Soruşturma çerçevesinde mahkemeye çıkarılan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlete hakaret edenlere vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.