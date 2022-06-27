Türkiye Gazetesi

Adana'dan Hatay'a geçmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partilileri burada Jandarma yetkilileri tarafından Hatay girişinde durduruldu ve alınmadı. Ardından Zafer Partisi lideri Özdağ, duruma tepki gösterdi.

Bunların ardından konuya ilişkin Hatay Valiliği'nden açıklama geldi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet vermemesi adına kanunların verdiği yetkiler ile önlemlerin alındığı belirtildi.

'TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN OLAYLARA SEBEBİYET'

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatayımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir üslup ile ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi huzurun temin edilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır."

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