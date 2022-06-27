Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı:" Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyeti durdurulmuştur. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir."
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İklim Kanunu hazırlanıyor BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı için Milano’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliği mücadelesinin en önemli paydaşlarının gençler ve kadınlar olduğunu söyleyerek İklim Kanunun hazırlandığını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "1 Mayıs" kutlaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Türkiye'de 6,7 milyon riskli bina var Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz bakanlık olarak, depremle mücadeleyi sadece bir istikbal mücadelesi olarak değil, dahası istiklal mücadelesi olarak görüyoruz. Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Bir milli güvenlik meselesidir. Hatta terörün ve savaşların bile bu millete yapamadığını, maalesef deprem yapabilir diyoruz." ifadesini kullandı.